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В Ростове ещё на одной улице в центре города расширят тротуар, а проезжую часть сузят

В Ростове ещё на одной улице в центре города расширят тротуар, а проезжую часть сузят
Расширить пространство для пешеходов и ликвидировать места для стоянки машин за счет сужения дороги планируют на улице Шаумяна. Об этом рассказал глава Ленинского района Александр Новицкий 28 февраля.

За пример при реконструкции улицы районные власти собираются взять переулки Семашко и Газетный.
- Движение станет односторонним, а машины больше не будут парковаться и закрывать дорогу, - сообщил Новицкий. - Концепция ещё прорабатывается, в ближайшее время эта часть работы будет завершена.

Напомним, на переулках Семашко и Газетный тротуар был расширен до четырёх метров, а проезжая часть сужена до двух.

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