В Ростове досрочно завершили ремонт более 70% дорог, запланированных на год

Фото: Rostov.ru

В Ростове раньше срока закончили ремонт 34 дорог. Всего в 2024 году запланировано привести в порядок 46 участков. По данным на 2 августа, дорожники выполнили более 70% плана. Об этом 2 августа сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Еще на девяти дорогах работа продолжаются. Подготовка к ремонту ведется на трех транспортных артериях донской столицы.— Всего с начала года в Ростове выполнили ремонт дорог на площади 329 тысяч квадратных метров, — уточнил Алексей Логвиненко.В первую очередь внимание уделили основным транспортным магистралям и улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Чтобы не образовалось заторов из-за ремонта, основной объем работ выполняют ночью.— Полностью завершить ремонт всех объектов планируют к 1 октября, — обратил внимание глава администрации Ростова. — Общая протяженность обновленных участков составит почти 44 километра.В список вошли улицы Красноармейская, Большая Садовая, Текучева, Вавилова, Сарьяна, Мадояна, Сельская, Нижегородская, Нижненольная, 19-я линия, а также проспект Соколова, площадь Космонавтов, переулки Казахстанский и Машиностроительный и несколько путепроводов. Ремонтом занимаются на проспекте Стачки (мост через ж/д пути), на Западном обходе на мосту через улицу Сиверса.Одними из первых сданных объектов стали площадь Космонавтов (кольцевая развязка на улице Волкова и проспекте Космонавтов) и проспект Соколова (улица Большая Садовая — Седова). Их отремонтировали к началу мая. Спустя несколько месяцев число готовых объектов достигло 34.