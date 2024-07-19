Алексей Логвиненко: С 24 июля в Ростове стартует ремонт моста на проспекте Стачки

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону большое внимание уделяется развитию дорожной отрасли, поэтому работы по ремонту дорог ведутся на постоянной основе. В ходе сезонных ремонтных работ приводятся в порядок и важные инфраструктурные объекты. О начале ремонта путепровода через железнодорожные пути на проспекте Стачки рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.- С 24 июля силами подрядной организации в рамках реализации муниципального контракта планируется приступить к ремонту одного из ключевых мостов донской столицы - путепровода через ж/д пути по пр. Стачки, который обеспечивает транспортное сообщение западной части нашего города с центром, - рассказал Алексей Валентинович.Протяженность искусственного сооружения составляет 271 метр. В рамках исполнения контракта запланированы работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия.Все ремонтные работы на объекте планируется завершить до 5 августа. Они будут проводиться в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения в ночное время суток. При производстве ремонтных работ на период ремонта с 24 июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по полосам, со снятием ограничений в утренние часы. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.Как ранее сообщалось, перед администрацией Ростова стоит важная задача: к 2035 году привести в нормативное состояние не менее 70% дорог. Для достижения этой цели идет активная и непрекращающаяся работа.