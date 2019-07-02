В Ростове для арбитражного судьи купят служебную квартиру почти за 8 млн рублей



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Арбитражный суд Ростовской области купит служебную квартиру за 7 800 000 рублей. Средства выделяют из федерального бюджета. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



В документации указано, что помещение должно находиться в Октябрьском, Кировском или Ленинском районах Ростова-на-Дону. При этом расстояние от здания Арбитражного суда Ростовской области не должно превышать 3,5 километра.



Требуется приобрести квартиру площадью не менее 92 квадратных метров. Пол жилища должен быть покрыт линолеумом или ламинатом, стены - обоями. Обязательным условием является наличие ванны или душа, унитаза и работающей плиты для приготовления пищи.



В пределах пешей доступности жилец сможет найти магазин, аптеку, школу, детский сад, поликлинику и остановку общественного транспорта.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июля. Аукцион запланирован на 15 июля.