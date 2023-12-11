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В Ростове за полдня 80 человек получили травмы из-за гололеда

В Ростове за полдня 80 человек получили травмы из-за гололеда
За полдня 80 человек получили травмы из-за гололеда в Ростове. Об этом сообщили в региональном правительстве. По данным на 11 декабря, до 12:00 в травмпункты обратились 17 детей и 63 взрослых.

Ледовая корка образовалась на дорогах и тротуарах донской столицы за ночь. Утром тысячи горожан с трудом добрались до работы и учебы. А некоторые и вовсе решили не рисковать и остались дома. Опасности начинались уже при выходе из подъезда: обледеневшие ступеньки смогли преодолеть не все.

Еще хуже ситуация сложилась на дорогах. Машины до сих пор заносит на улицах, где обычная скорость движения едва ли превышает 60 километров в час.

Коммунальщики тем временем пытаются убрать корку льда с проезжей части и тротуаров, рассыпают реагенты. Пока результат оставляет желать лучшего, хотя в администрации похвастались большим количеством спецтехники, работающей на улицах.
Фото: Rostov.ru.
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