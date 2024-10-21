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В Ростове часть Первомайского района осталась без света из-за аварии

В Ростове часть Первомайского района осталась без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону часть Первомайского района осталась без света 21 октября. Около 16:00 на электросетях произошла авария, которая обесточила десятки домов.

Лампочки погасли на улицах Казахской, Татарской, Белорусской, Киргизской, Каспийской, Алтайской, Украинской и Вятской. Также коммунальная проблема коснулась людей, проживающих в переулках Обском, Волочаевском, Клязьминском, Ладожском, а также Самарском.

По информации «Донэнерго», вернуть свет в дома планируют в конце дня – до 19:00.
Фото: Ростов.Ру
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