Часть жителей Первомайского района Ростова осталась без света из-за аварии

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В Ростове-на-Дону во время дождя 16 октября произошла авария на электросетях. Из-за этого часть Первомайского района города была обесточена.Около 18:30 лампочки погасли в десятках домах в четырех садовых товариществах: «Лесовод», «Природа», «Березка» и «Гарант». Кроме того, электричество отключили на нескольких соседних улицах.По информации «ДонЭнерго», восстановительные работы завершат в течение трех часов. Свет планируют вернуть в дома до 22:00.