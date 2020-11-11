Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове экс-следователя подозревают в получении взятки

В Ростове экс-следователя подозревают в получении взятки
В Ростове-на-Дону экс-следователь отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания ОП № 6 СУ УМВД России подозревается в получении взятки. Происшествие случилось еще 4 ноября, однако стало известно об этом только сейчас.

По версии следствия, подозреваемый получил сто тысяч рублей за непривлечение мужчины, ставшего участником аварии с пострадавшим, к уголовной ответственности. Сейчас бывший следователь арестован.

- В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Расследование уголовного дела за получение взятки в отношении бывшего правоохранителя продолжается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.