В Ростове экс-следователя подозревают в получении взятки

В Ростове-на-Дону экс-следователь отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания ОП № 6 СУ УМВД России подозревается в получении взятки. Происшествие случилось еще 4 ноября, однако стало известно об этом только сейчас.По версии следствия, подозреваемый получил сто тысяч рублей за непривлечение мужчины, ставшего участником аварии с пострадавшим, к уголовной ответственности. Сейчас бывший следователь арестован.- В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Расследование уголовного дела за получение взятки в отношении бывшего правоохранителя продолжается.