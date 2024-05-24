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В Ростове был задержан начальник Ленинского отдела надзорной деятельности МЧС. По решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Павел Химич пробудет под домашним арестом до 29 июня. Информацию об этом сообщает портал Donday с ссылкой на собственный источник.В отношении сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, Павлу Химичу передал взятку бывший директора Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий радиотехники. Руководитель учебного заведения хотел так свести к минимуму последствия проверок пожарной безопасности в колледже.