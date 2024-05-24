Осужденный экс-директор Ростовского колледжа подозревается в даче взятки начальнику МЧС

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Бывшего директора Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий радиотехники подозревают в даче взятки начальнику МЧС. Информацию об этом сообщили в региональном УФСБ 24 мая.По версии силовиков, Сергея Горбунова подозревают в передаче денег через посредника начальнику районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. После проверок пожарной безопасности в колледже бывший директор решил дать взятку, чтобы смягчить возможные последствия.В ведомстве сообщили, что в региональном СУ СК в отношении Горбунова возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», а в отношении инспектора пожарного надзора - по статье «Получение взятки».Ранее Сергей Горбунов был осужден по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд признал его виновным в фиктивном трудоустройстве пяти сотрудников в учебное заведение. В результате колледжу был нанесён ущерб в размере одного миллиона рублей. Горбунов получил условный срок.