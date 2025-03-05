В Ростове будет перекрыт участок автодороги по проспекту Чехова

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону будет перекрыт участок дороги по проспекту Чехова. Информация об этом появилась на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.Автомобилисты не смогут проехать по участку дороги от улицы Большой Садовой до Красноармейской. Ограничения связаны с ремонтными работами на проспекте Чехова. Участок будет перекрыт с 25 марта по 1 июля.Напомним, с 24 марта по 30 апреля проезд автомобилей будет запрещен по переулку 1-му Машиностроительному. Водители не смогут проехать по участку от дома № 19 до здания № 13/1. Ограничения связаны с работами на электросети.