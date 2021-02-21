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За неделю более 18 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

За неделю более 18 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ
В Ростовской области специалисты зарегистрировали 18,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ в период с 15 по 21 февраля. Об этом сообщили в роспотребнадзоре 24 февраля.

Согласно статистике, этот показатель заболеваемости в регионе оказался ниже эпидемического порога почти на 13% - 2,7 тысяч больных.

- Также количество новых больных по состоянию седьмой недели 2021 года оказалось ниже толерантных уровней среди всех возрастных групп, - отметили эксперты.

Однако в Ростове-на-Дону сохраняется неблагоприятная эпидситуация. Более 6,6 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью в донской столице. Это на 11,7% выше допустимой нормы.

Добавим, с 15 по 21 февраля в больницы Ростовской области были госпитализированы 12 жителей с инфекционными заболеваниями и воспалением слизистой, 15 человек с симптомами простуды: кашель, насморк, головная боль, одышка и т.д., и четыре пациента с подтверждённым ковидным диагнозом.

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