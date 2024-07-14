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В Ростове бесследно исчез 45-летний мужчина

В Ростове бесследно исчез 45-летний мужчина
В Ростове-на-Дону бесследно исчез 45-летний мужчина. О местонахождении Евгения Ковша ничего не известно с 9 июня.

Горожанин больше месяца не появлялся дома. Встревоженные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы распространяют ориентировки на пропавшего по социальным сетям.

Согласно им, Евгений Ковш худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. У мужчины русые волосы и серо-голубые глаза. В какой одежде он ушел на улицу, неизвестно.

В случае, если вы знаете что-либо о судьбе пропавшего, позвоните по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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