В Ростове бесследно исчез 45-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону бесследно исчез 45-летний мужчина. О местонахождении Евгения Ковша ничего не известно с 9 июня.Горожанин больше месяца не появлялся дома. Встревоженные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы распространяют ориентировки на пропавшего по социальным сетям.Согласно им, Евгений Ковш худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. У мужчины русые волосы и серо-голубые глаза. В какой одежде он ушел на улицу, неизвестно.В случае, если вы знаете что-либо о судьбе пропавшего, позвоните по номеру: 112.