В Ростове автобус №85А станет виден в онлайн-картах

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону маршрут № 85А появится в онлайн-картах. Об этом сообщили на сайте городского транспорта 30 июля.За местонахождением автобуса № 85А можно будет следить с помощью приложения "Яндекс.Карты". Однако в городской системе Pikas этот транспорт не будет отображаться. Это связано с тем, что система предназначена только для городского общественного транспорта.По маршруту СТ «Изумруд» – СТЦ «Мега» курсируют около 20 автобусов марки Yutong. Стоимость проезда определяет сам перевозчик. Обычно она составляет 39 рублей, независимо от способа оплаты.