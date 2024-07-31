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В Ростове автобус №85А станет виден в онлайн-картах

В Ростове автобус №85А станет виден в онлайн-картах
В Ростове-на-Дону маршрут № 85А появится в онлайн-картах. Об этом сообщили на сайте городского транспорта 30 июля.

За местонахождением автобуса № 85А можно будет следить с помощью приложения "Яндекс.Карты". Однако в городской системе Pikas этот транспорт не будет отображаться. Это связано с тем, что система предназначена только для городского общественного транспорта.

По маршруту СТ «Изумруд» – СТЦ «Мега» курсируют около 20 автобусов марки Yutong. Стоимость проезда определяет сам перевозчик. Обычно она составляет 39 рублей, независимо от способа оплаты.
Фото: ростов.ру
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