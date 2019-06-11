Суд Ростова продлил домашний арест активистке Анастасии Шевченко



Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. По информации пресс-службы организации, женщина будет оставаться под домашним арестом до 17 сентября 2019 года.



Она находится в четырёх стенах с января 2019 года. Меру пресечения продлили уже второй раз. По версии следствия, Шевченко совершила преступление против конституционного строя России.



Анастасия не может покинуть страну, так как у неё забрали загранпаспорт. К тому же у неё есть два несовершеннолетних ребёнка. Однако, эти аргументы суд не принял во внимание. Женщине запрещено гулять с детьми, сопровождать их в школу, а также общаться по телефону или лично с другими лицами, кроме родных.



Напомним, в январе Анастасию Шевченко обвинили в работе в нежелательной для РФ организации. Её поместили 21-го числа в изолятор и спустя два дня отправили под арест.