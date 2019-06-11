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Суд Ростова продлил домашний арест активистке Анастасии Шевченко

Суд Ростова продлил домашний арест активистке Анастасии Шевченко
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. По информации пресс-службы организации, женщина будет оставаться под домашним арестом до 17 сентября 2019 года.

Она находится в четырёх стенах с января 2019 года. Меру пресечения продлили уже второй раз. По версии следствия, Шевченко совершила преступление против конституционного строя России.

Анастасия не может покинуть страну, так как у неё забрали загранпаспорт. К тому же у неё есть два несовершеннолетних ребёнка. Однако, эти аргументы суд не принял во внимание. Женщине запрещено гулять с детьми, сопровождать их в школу, а также общаться по телефону или лично с другими лицами, кроме родных.

Напомним, в январе Анастасию Шевченко обвинили в работе в нежелательной для РФ организации. Её поместили 21-го числа в изолятор и спустя два дня отправили под арест.

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