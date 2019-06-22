Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста

Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста
Активистке из Ростова Анастасии Шевченко на два месяца сократили домашний арест. Женщина выйдет на свободу 20 июля, сообщили представители движения «Открытая Россия». Такое решение было принято 25 июля на заседании Ленинского районного суда.

Адвокат Шевченко ходатайствовал об отмене ареста, однако его просьбу отклонили. Вместо этого срок ареста передвинули с 17 сентября на 20 июля. В указанный день Анастасия выйдет на свободу. Пока не известно, в связи с чем суд решил смягчить меру пресечения активистке «нежелательной организации».

Напомним, ростовчанка находится под арестом с января 2019 года. Ей два раза продлевали меру пресечения.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.