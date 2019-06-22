Ростовской активистке Анастасии Шевченко сократили срок домашнего ареста



Активистке из Ростова Анастасии Шевченко на два месяца сократили домашний арест. Женщина выйдет на свободу 20 июля, сообщили представители движения «Открытая Россия». Такое решение было принято 25 июля на заседании Ленинского районного суда.



Адвокат Шевченко ходатайствовал об отмене ареста, однако его просьбу отклонили. Вместо этого срок ареста передвинули с 17 сентября на 20 июля. В указанный день Анастасия выйдет на свободу. Пока не известно, в связи с чем суд решил смягчить меру пресечения активистке «нежелательной организации».



Напомним, ростовчанка находится под арестом с января 2019 года. Ей два раза продлевали меру пресечения.