В Ростове 74-летняя женщина едва не пронесла боеприпасы на вокзал

Фото: УТ МВД России по СКФО.

В Ростове-на-Дону пенсионерка пыталась пронести боеприпасы на железнодорожный вокзал. Инцидент случился 24 июля на Привокзальной площади, 1/2.Пожилая женщина спрятала малокалиберные пули в сумку. Придя на вокзал, она не смогла пройти досмотр. Металлодетектор среагировал на наличие запрещенных предметов. Это оказались 26 боевых малокалиберных патронов, на которые разрешения у пенсионерки не было.Сотрудники транспортной полиции изъяли боеприпасы. Выяснилось, что они были пригодны для произведения выстрела.Как сообщает УТ МВД по СКФО, в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».Бабушку могут приговорить к пяти годам лишения свободы.