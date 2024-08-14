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В Ростове 74-летняя женщина едва не пронесла боеприпасы на вокзал

В Ростове 74-летняя женщина едва не пронесла боеприпасы на вокзал
В Ростове-на-Дону пенсионерка пыталась пронести боеприпасы на железнодорожный вокзал. Инцидент случился 24 июля на Привокзальной площади, 1/2.

Пожилая женщина спрятала малокалиберные пули в сумку. Придя на вокзал, она не смогла пройти досмотр. Металлодетектор среагировал на наличие запрещенных предметов. Это оказались 26 боевых малокалиберных патронов, на которые разрешения у пенсионерки не было.

Сотрудники транспортной полиции изъяли боеприпасы. Выяснилось, что они были пригодны для произведения выстрела.

Как сообщает УТ МВД по СКФО, в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Бабушку могут приговорить к пяти годам лишения свободы.
Фото: УТ МВД России по СКФО.
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