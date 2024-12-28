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В Ростове 44 семьи из дома на Нариманова будут расселены по решению суда

В Ростове 44 семьи из дома на Нариманова будут расселены по решению суда
В Ростове 44 семьи из аварийного дома на Нариманова будут переселены по судебному решению, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дело о выкупе квартир и переселении жильцов проблемного дома № 72/3 движется к своему завершению. По состоянию на 28 декабря по соглашению с собственниками изъято 79 помещений, а 9 помещений были выкуплены через суд.

В ходе судебных процедур размер выкупа оставался неизменным, и владельцы квартир получили компенсации на сумму 106,8 миллиона рублей.

Важно отметить, что вопрос переселения 44 семей пока не решен. К концу октября были переселены более ста семей из 155, ранее проживавших в этом доме.

Напомним, что эпопея с домом на Нариманова началась еще в конце января. Из здания экстренно эвакуировали 95 человек, среди которых были более десяти детей. Для людей, оставшихся без крыши над головой, в школе № 82 организовали пункт временного размещения. На ночь там остались 26 человек, другие отправились к друзьям и родственникам. Тогда ещё люди не знали, что в свои квартиры они уже не вернутся. Уже на следующий день весь первый подъезд рухнул. Специалисты пришли к выводу, что проживание в этом доме стало опасным. Люди пытались зайти в свои квартиры, чтобы забрать ценные вещи. Но им противостояла городская полиция, аргументируя тем, что в дом заходить небезопасно. «Войны» продолжались на протяжении полугода. Только к концу декабря удалось частично выкупить помещения горе-пятиэтажки.
Фото: DonDay
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