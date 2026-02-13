Новости
В небе над Ростовской областью сбили 12 беспилотников

В небе над Ростовской областью сбили 12 беспилотников. Информацию предоставили в Минобороны России.

Силы ПВО перехватывали в ночь на 13 февраля с 23:00 до 7:00.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил что, дроны были сбиты в шести районах Ростовской области: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.

Всего над регионами страны были перехвачены 58 БПЛА. Больше всего летательных аппаратов уничтожили над Волгоградской областью - 43 штуки.
