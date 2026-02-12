Фото: ИИ

За десять лет цена на куриное мясо в Ростовской области выросла практически вдвое. Чтобы понять причины этого явления, стоит рассмотреть ключевые факторы, которые влияют на формирование цен.По данным Росстата, в 2016 году стоимость куриного мяса составляла 123,96 рубля за килограмм, а по состоянию на январь 2026 года цены продолжили расти: стоимость куриного мяса достигла 227,90 рубля. Подорожание составило почти 84%.Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на ценообразование продуктов. По данным Росстата, в период пандемии цена на курятину достигла 138,39 рубля за килограмм, что на 14,43 рубля (11,64%) выше уровня 2016 года. Коронавирус нарушил цепочки поставок: ограничения, перебои с транспортом и рост стоимости топлива увеличили расходы на доставку продукции в Ростов и область.Ещё одним фактором стало активное импортозамещение. Колебания курса доллара и евро влияли на стоимость импортных кормов и оборудования для птицефабрик. К середине 2022 года цена на курятину достигла 172,97 рубля — это на 34,58 рубля (24,99%) больше по сравнению с 2019 годом. Для сохранения качества продукции потребовались дополнительные вложения.С ростом уровня жизни в регионе увеличился спрос на качественную и экологичную продукцию. Кроме того, выросли расходы на электроэнергию, воду, ветеринарное обслуживание. Современные требования к безопасности и качеству продукции требуют инвестиций в оборудование и технологии. В начале 2024 года стоимость курицы поднялась до 196,33 рубля за килограмм — на 23,36 рубля (13,51%) больше по сравнению с 2022 годом.