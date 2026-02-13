- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, - уточнил губернатор.

Фото: Дондей

В 6 районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были зафиксированы ночью и утром 13 февраля. Дроны сбили в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах.Согласно данным Минобороны РФ, над Ростовской областью были уничтожены 12 БПЛА.В настоящий момент в области действует опасность по БПЛА. Специальный режим был введен примерно в 20:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц и отойти подальше от окон.