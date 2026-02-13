Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В 6 районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В 6 районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В 6 районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были зафиксированы ночью и утром 13 февраля. Дроны сбили в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, - уточнил губернатор.


Согласно данным Минобороны РФ, над Ростовской областью были уничтожены 12 БПЛА.

В настоящий момент в области действует опасность по БПЛА. Специальный режим был введен примерно в 20:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц и отойти подальше от окон.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика