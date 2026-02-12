Кинотеатр «Россия» в Ростове восстановят к 2028 году с сохранением исторического облика

Фото: соцсети

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о скором восстановлении знаменитого ростовского кинотеатра «Россия». Работы предполагается завершить к 2028 году, с условием полного сохранения исторического облика здания, включая легендарную вывеску.Кинотеатр «Россия», открывшийся 5 ноября 1959 года, стал настоящим событием для юга СССР, являясь первым панорамным кинотеатром в регионе. Его создатели, под руководством архитектора Льва Эберга, воплотили в жизнь передовые технологии того времени: 32-метровый изогнутый экран и 9-канальную звуковую систему, которые обеспечивали эффект полного погружения.С приходом новых реалий и развитием видеотехники, кинотеатр, как и многие другие, столкнулся с финансовыми трудностями и прекратил свою работу в конце 1990-х. После этого здание пережило период неопределенности: предпринимались попытки найти ему новое применение, разрабатывались планы по реконструкции, которые, однако, оставались нереализованными. После передачи объекта частной компании с целью строительства торгового центра, и не начавшееся строительство, привело к тому, что здание фактически было снесено.В 2024 году власти Ростова-на-Дону вновь выступили с инициативой, подав иск с требованием провести реконструкцию кинотеатра. Решение суда оказалось на стороне мэрии, обязывая собственника восстановить объект в течение четырех лет.- Судьба этого места долгие годы тревожит ростовчан. Есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом виде до 2028 года, – подчеркнул губернатор. Ведомствам и собственнику поручено разработать согласованное архитектурное и функциональное решение, основной задачей которого станет реконструкция с точным соответствием оригинальному облику.