Юрист из Ростовской области объяснила, как взыскать ущерб после потопа в квартире

Неприятная бытовая ситуация – затопление квартиры – знакома многим. Причиной потопа может стать как банальная забывчивость соседей, так и проблемы с общедомовыми инженерными сетями. Юрист из Ростовской области Анна Павлова рассказала порталу DonDay, как правильно действовать в случае затопления и добиться возмещения ущерба.Анна Павлова объяснила, что ответственность за причиненный ущерб несет тот, по чьей вине произошло затопление. Если причиной стал не закрытый вовремя кран у соседей, то возмещение ущерба ложится на их плечи. В случае, если затопление произошло из-за аварии на инженерных сетях дома, ответственность возлагается на управляющую компанию (УК) или ТСЖ.Первым делом необходимо определить источник протечки. Визуальный осмотр поможет выявить видимые следы: потеки, отслоение обоев, влажные разводы. Особое внимание следует уделить соединениям, стыкам и сифонам.Юрист советует проверить счетчики воды. Для этого нужно перекрыть все краны, убедиться, что не используется вода в бачке унитаза, подождать пару часов и посмотреть на показания счетчика. Если стрелка продолжает вращаться, это свидетельствует об утечке.Скрытая протечка может выдавать себя едва уловимым шумом – тихим шипением или журчанием воды, доносящимся из стен или сантехнических узлов.Простой «народный» способ для обнаружения утечки – посыпать предполагаемое место протечки тонким слоем мела или талька. Появление капель на порошке укажет на наличие воды.Главное при затоплении – оперативно и правильно зафиксировать факт происшествия и оценить ущерб. Для этого необходимо сделать подробные фото и видеозаписи: запечатлеть общий вид помещения, мокрые пятна, повреждения обоев, вздутия, пострадавшую мебель и технику.Далее следует незамедлительно вызвать аварийно-диспетчерскую службу УК (или ТСЖ). Диспетчер обязан зарегистрировать обращение, сообщить номер заявки и время прибытия специалиста.Специалист управляющей компании должен составить акт о заливе. В этом документе должны быть указаны адрес, данные собственников, факт затопления, перечень поврежденного имущества и объемы ущерба. Акт составляется в произвольной форме, но должен быть подписан представителем УК и вами не позднее 12 часов с момента обращения. Этот документ является ключевым доказательством для последующего взыскания ущерба.Если виновник (сосед или управляющая компания) отказывается добровольно возмещать ущерб или не согласен с предложенной суммой компенсации, необходимо провести независимую экспертизу для точной оценки причиненного ущерба.Собрав полный пакет документов (акт о заливе, фото/видеоматериалы, заключение эксперта), следует направить письменную претензию виновнику с требованием возместить ущерб.- Если досудебное урегулирование не принесло результатов, необходимо обращаться в суд. Исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения квартиры, – подчеркнула Анна Павлова.В исковом заявлении необходимо детально описать обстоятельства произошедшего (дата, причины затопления, виновник), приложить доказательства ущерба (акт о заливе, фото/видео, заключение эксперта) и четко сформулировать свои требования, включая сумму ущерба и судебные расходы.Юрист Анна Павлова в очередной раз подчеркнула, что правильная и своевременная фиксация факта затопления и оформление всех необходимых документов – залог успешного возмещения ущерба.