Обувной цех в Батайске выставлен на торги за 4 миллиона рублей

Фото: Торги России

В Батайске на аукцион выставлено производственное помещение, ранее использовавшееся для ремонта и пошива обуви. Начальная цена лота составляет 4 миллиона рублей. Объявление о продаже имущества появилось на официальном сайте «Торги России».Речь идет об одноэтажном здании площадью 52,9 квадратного метра, расположенном на земельном участке размером 131 квадратный метр по адресу: улица Балашова, 47. Согласно документации, данный земельный участок предназначен для производственной деятельности, что открывает возможности для развития различных видов бизнеса.Прием заявок от потенциальных покупателей будет осуществляться до 23 марта. Итоги аукциона будут подведены через три дня после завершения срока подачи заявок.Стоит отметить, что продаваемое имущество принадлежит ликвидируемой компании ООО «ААА», чья основная деятельность связана с производством изделий из пластмассы.