Двух браконьеров из Ростовской области оштрафовали за незаконную охоту на кабанов

Фото: Нейросеть

Двух жителей региона привлекли к ответственности за незаконную добычу двух самцов кабана. Инцидент произошел на территории охотничьего угодья «Подтелковское», где инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии региона задержали мужчин с поличным.По решению суда, одному из нарушителей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, второй браконьер обязан выплатить 100 тысяч рублей. Кроме того, оба злоумышленника будут солидарно возмещать ущерб, причиненный природе, в размере 180 тысяч рублей за незаконную добычу двух особей кабана.Необходимо напомнить, что незаконная охота является серьезным правонарушением, влекущим за собой не только ощутимый урон окружающей среде, но и строгую административную и уголовную ответственность. В зависимости от обстоятельств, нарушителям может грозить штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.Важно отметить, что ущерб, превышающий 40 тысяч рублей, уже считается крупным, а орудия и транспорт, использованные при незаконной добыче, подлежат конфискации.