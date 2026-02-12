Новости
В небе над Ростовской областью вечером 12 февраля сбили 43 беспилотника

Вечером 12 февраля над территорией Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, в период с 20:00 до 23:00 над территорией региона было уничтожено 43 дрона.

В целом, за указанные три часа российскими системами ПВО было отражено нападение 66 беспилотников, направленных на различные регионы страны.

Отметим, что в ночь на 12 февраля на севере Ростовской области отразили атаку трех беспилотников. Дроны сбили в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах.
Фото: Дондей
