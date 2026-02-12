ХК «Ростов» терпит разгромное поражение от «Рубина»

Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб "Ростов" продолжил свою неудачную серию, потерпев крупное поражение от тюменского "Рубина" со счетом 5:0. Матч прошел 12 февраля в напряженной борьбе (несмотря на итоговый счет) на арене "Партиком".После предыдущих неудач, тренерский штаб "Ростова" решил внести изменения в состав, доверив место в воротах Кириллу Капустину вместо Алексея Прохорова. Однако эта перестановка не принесла желаемого результата."Рубин" открыл счет в первом периоде благодаря точной игре Евгения Каницкого, которому ассистировал Дмитрий Лютов. Игра была прервана на 17 минут из-за неисправности игровой поверхности – трещины в заграждении у скамейки "Ростова". После возобновления игры хозяева увеличили свое преимущество: Павел Мешков отличился, сделав счет 2:0. "Ростов" имел шансы сократить отставание, наиболее опасный из которых создал Кирилл Кондырев, но вратарь "Рубина" Денис Габдрахманов успешно отразил все попытки. Кирилл Капустин, в свою очередь, также старался, но не смог уберечь команду от дальнейших пропущенных шайб.В третьем периоде "Рубин" окончательно сломил сопротивление "Ростова". Денис Горбунов довел счет до 3:0, а затем Кирилл Кошурников и Михаил Решетько завершили разгром, установив окончательный счет 5:0.Это поражение стало третьим подряд для "кондоров", что ставит под серьезную угрозу их шансы на попадание в плей-офф. Как следствие двух предыдущих поражений, "Ростов" фактически выбыл из борьбы за кубковую весну ВХЛ.