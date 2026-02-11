Новости
В Ростовской области мигрантам запретят работать продавцами и курьерами

Губернатор Ростовской области подписал указ, который существенно расширяет список сфер деятельности, недоступных для иностранных граждан. С 1 апреля 2026 года мигрантам будет запрещено работать продавцами и курьерами, а также в ряде других отраслей. Ограничения вступят в силу до 31 декабря 2026 года.

Новое постановление, опубликованное сегодня на портале правовой информации, добавляет к уже действующим запретам новые ограничения. Напомним, с 1 марта 2025 года иностранные граждане не могли быть задействованы в производстве драгоценных металлов и работе фитнес-центров. Эти меры также продлятся до конца 2026 года.

С апреля следующего года список запрещенных для мигрантов сфер дополнится:

Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Розничная торговля вышеуказанными товарами в специализированных магазинах.
Работа в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта.
Почтовая связь и курьерская деятельность.

Предприятия, которые на данный момент используют труд иностранных граждан в указанных сферах, получили трехмесячный срок для адаптации к новым правилам и приведения численности своего персонала в соответствие с законодательством.
