Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за сильного гололеда цены на такси выросли втрое

В Ростове из-за сильного гололеда цены на такси выросли втрое
В Ростове сильный гололед стал причиной сильного повышения цен на такси. Поездка утром 13 февраля обойдется не меньше тысячи рублей.

Ранее поездка из Кировского района в Ленинский (3,5 км) стоила около 250 рублей, теперь же цена увеличилась в три раза. Поехать на Сельмаш и Западный можно будет примерно за тысячу рублей. Столько же придется выложить за поездку в Левенцовку.

Жителям города будет сложнее всего попасть в Суворовский. Чтобы доехать из центра города до Суворовского, придется заплатить не меньше 1 200-1 300 рублей, а обратный путь в центр обойдется не меньше 1 500 рублей.

Как отмечается в приложении, рост цен связан с высоким спросом и недостаточным количеством свободных машин на линии во врем гололеда.
Фото: Скрин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика