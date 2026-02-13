В Ростове из-за сильного гололеда цены на такси выросли втрое

Фото: Скрин.

В Ростове сильный гололед стал причиной сильного повышения цен на такси. Поездка утром 13 февраля обойдется не меньше тысячи рублей.Ранее поездка из Кировского района в Ленинский (3,5 км) стоила около 250 рублей, теперь же цена увеличилась в три раза. Поехать на Сельмаш и Западный можно будет примерно за тысячу рублей. Столько же придется выложить за поездку в Левенцовку.Жителям города будет сложнее всего попасть в Суворовский. Чтобы доехать из центра города до Суворовского, придется заплатить не меньше 1 200-1 300 рублей, а обратный путь в центр обойдется не меньше 1 500 рублей.Как отмечается в приложении, рост цен связан с высоким спросом и недостаточным количеством свободных машин на линии во врем гололеда.