Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону здание, находящееся в аварийном состоянии на улице Нариманова, продолжает разрушаться. Об этом стало известно 9 декабря из публикации в издании DonDay.С момента обрушения первого подъезда дома №72/3 прошло уже почти 12 месяцев. За это время все жильцы были переселены в новое жильё, им были предоставлены компенсации, а аварийное здание должно было быть снесено. Однако до сих пор ничего не происходит.Здание, представляющее угрозу, продолжает стремительно приходить в негодность. В результате недавнего шторма часть кровли в обрушившемся подъезде была повреждена.К счастью, фрагменты строительных материалов упали на территорию, которая была ограждена. Даже подумать страшно, что могло бы произойти, если бы жители Ростова продолжали жить в этом здании.Администрация пока не сообщает конкретные сроки сноса аварийного девятиэтажного здания. Однако, по всей видимости, это произойдёт в первой половине 2025 года. Люди, проходящие мимо, испытывают тревогу, поскольку не знают, когда может произойти очередное обрушение.Напомним, что скандальная и история с домом на Нариманова началась еще в конце 29 января. В результате чрезвычайной ситуации, произошедшей вечером, из здания пришлось экстренно вывести 95 человек, среди которых было более десяти детей. Для тех, кто остался без крова, в школе № 82 был организован пункт временного пребывания. Специалисты пришли к выводу, что в девятиэтажку зайти нельзя из-за опасности очередного обрушения и жертв людей. Однако внутри дома осталось множество личных вещей , бытовой техник, и сбережений жильцов. Люди пытались тула попасть во преки запрету, но ничего не вышло. Эти войны продолжались на протяжении полугода. Десятники людей остались без жилья и средств существованияПо состоянию на конец октября, из 155 семей 106 уже получили новое жильё. Остальные семьи пока не приняли предложение о выкупе их жилья и продолжают отстаивать свои права в судебном порядке.