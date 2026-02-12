Полина Диброва намекнула на предстоящую свадьбу с Романом Товстиком
Полина Диброва намекнула на предстоящую свадьбу с Романом Товстиком. Об этом она рассказала в интервью журналу Voice.
Многодетная мама 12 февраля посетила презентацию шоу «Тайный миллионер» в одном из индийских ресторанов. Бывшая жена Дмитрия Диброва поделилась радостью от новых отношений. Она подчеркнула, что ни ее бывший супруг, ни Елена Товстик не могут повлиять на её чувства.
У Полины Дибровой также есть планы на путешествие с Романом Товстиком. Они собираются посетить Грузию, в частности, город любви Сигнахи, где можно зарегистрировать брак в любой момент. Однако Полина уточнила, что свадьба состоится только тогда, когда они примут такое решение вместе, и это не зависит от участников развода.
Пока официального предложения Полина не получила, но она активно намекает об этом своему избраннику. Модель из Ростова заверила, что полностью ему доверяет и считает, что бизнесмен все сделает вовремя.
Многодетная мама также отметила, что Товстик часто радует ее приятными сюрпризами. Для нее также важно, чтобы мужчина рядом был сильнее ее.
- Для меня важно, чтобы мужчина был гораздо сильнее, чем я, чтобы он вел меня, — сказала экс-жена Дмитрия Диброва.