Фото: соцсети

Полина Диброва намекнула на предстоящую свадьбу с Романом Товстиком. Об этом она рассказала в интервью журналу Voice.Многодетная мама 12 февраля посетила презентацию шоу «Тайный миллионер» в одном из индийских ресторанов. Бывшая жена Дмитрия Диброва поделилась радостью от новых отношений. Она подчеркнула, что ни ее бывший супруг, ни Елена Товстик не могут повлиять на её чувства.У Полины Дибровой также есть планы на путешествие с Романом Товстиком. Они собираются посетить Грузию, в частности, город любви Сигнахи, где можно зарегистрировать брак в любой момент. Однако Полина уточнила, что свадьба состоится только тогда, когда они примут такое решение вместе, и это не зависит от участников развода.Пока официального предложения Полина не получила, но она активно намекает об этом своему избраннику. Модель из Ростова заверила, что полностью ему доверяет и считает, что бизнесмен все сделает вовремя.Многодетная мама также отметила, что Товстик часто радует ее приятными сюрпризами. Для нее также важно, чтобы мужчина рядом был сильнее ее.- Для меня важно, чтобы мужчина был гораздо сильнее, чем я, чтобы он вел меня, — сказала экс-жена Дмитрия Диброва.