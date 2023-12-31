Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 31 декабря усилится ветер

В Ростове 31 декабря усилится ветер
В Ростове 31 декабря ожидается усиление ветра. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС. По данным спасательного ведомства, порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду.

В этот день также прогнозируется небольшой дождь. Ночью на город опустится туман. Из-за этого может ухудшиться видимость на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию во время движения.

Температура воздуха ночью - до 1…6°; днём - 3…8°. В южных районах ожидается до 12°.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.