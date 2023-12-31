В Ростове 31 декабря усилится ветер

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове 31 декабря ожидается усиление ветра. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС. По данным спасательного ведомства, порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду.В этот день также прогнозируется небольшой дождь. Ночью на город опустится туман. Из-за этого может ухудшиться видимость на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию во время движения.Температура воздуха ночью - до 1…6°; днём - 3…8°. В южных районах ожидается до 12°.