В Ростове 2 ноября ожидается усиление ветра

Фото: Ростов.ру.

В донской столице 2 ноября испортится погода. В этот день ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра. Порывы воздушных масс в этот день будут достигать 50 километров в час (14 метров в секунду). Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов, шифера, а также обрывы ЛЭП.В области в некоторых районах прогнозируется туман. В связи с этим может ухудшится видимость на трассах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию.Температура воздуха ночью – 10…15°, при прояснениях – до 4°; днём – 13…18°, по югу – до 21°.