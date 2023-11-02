Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 2 ноября ожидается усиление ветра

В Ростове 2 ноября ожидается усиление ветра
В донской столице 2 ноября испортится погода. В этот день ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра. Порывы воздушных масс в этот день будут достигать 50 километров в час (14 метров в секунду). Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов, шифера, а также обрывы ЛЭП.

В области в некоторых районах прогнозируется туман. В связи с этим может ухудшится видимость на трассах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию.

Температура воздуха ночью – 10…15°, при прояснениях – до 4°; днём – 13…18°, по югу – до 21°.
Фото: Ростов.ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.