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На Ростовскую область опустится туман 30 октября

На Ростовскую область опустится туман 30 октября
На Ростовскую область опустится туман 30 октября. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.

По данным спасательного ведомства, туман прогнозируется утром и ночью. Из-за этого может ухудшится видимость на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию во время движения, а пешеходам носить одежду со светоотражающими элементами. Кроме того, усилится ветер до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 5…10°, при прояснениях – до 0°; днём – 11…16°, по югу – до 19°.
Фото: Ростов.ру
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