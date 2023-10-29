Фото: Ростов.ру

На Ростовскую область опустится туман 30 октября. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.По данным спасательного ведомства, туман прогнозируется утром и ночью. Из-за этого может ухудшится видимость на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию во время движения, а пешеходам носить одежду со светоотражающими элементами. Кроме того, усилится ветер до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью – 5…10°, при прояснениях – до 0°; днём – 11…16°, по югу – до 19°.