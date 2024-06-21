В Ростове 150-летний дом на Чехова признали объектом культурного наследия

Фото: Несносный город

В Ростове исторический дом, расположенный на улице Чехова, стал объектом культурного наследия. Эту радостную новость сообщили градозащитники движения «Несносный город» 21 июня.По словам местных активистов, за придание дому статуса ОКН (объекта культурного наследия) проголосовали множество ростовчан. Это означает, что теперь администрация города не имеет права снести одноэтажное здание, построенное в 1872 году.Этот многоквартирный дом является свидетелем многих исторических событий нашей страны и очень интересен своей архитектурой. Но местные власти признали его аварийным ещё в 2020 году и планировали снести. Соответствующее постановление было опубликовано 15 марта на сайте администрации.В документе говорилось о сносе многоквартирного дома с дальнейшим возмещением убытков жильцам. Однако теперь строение под защитой.