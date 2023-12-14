В Ростове 14 декабря остановится работа в подразделение МРЭО

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В Первомайском районе Ростова 14 декабря остановится работа в отделении МРЭО. Об этом сообщили в донском УГИБДД.Граждане не смогут получить услуги в регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП) на улице 50-летия Ростсельмаш, 15. Причиной этого станут технические работы. Свои двери отделение откроет 17 декабря согласно привычному расписанию.Услуги можно будет получить в отделение №1 МРЭО на улице Доватора, 154, а также в Новочеркасске на улице Щорса, 99а.