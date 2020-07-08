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В Ростов-на-Дону вывозным рейсом доставят пассажиров из США и Индонезии

В Ростов-на-Дону вывозным рейсом доставят пассажиров из США и Индонезии
Фото: Яндекс.Новости

Появилось расписание вывозных рейсов из США и Индонезии в Платов. Жители Ростовской области, которые задержались за границей, смогут вернуться домой уже в ближайшие выходные. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РО.

Авиарейс из Нью-Йорка в Ростов запланирован на 12 июля в 19:20 по местному времени. Пассажиров будет обслуживать авиакомпания «Аэрофлот».

С острова Бали перелёт в Платов осуществит лайнер компании «Россия». Дончане смогут улететь из Индонезии, из города Денпасар, 13 июля в 19:05 по местному времени рейсом SDM6296.

Как известно, многие россияне, находящиеся за границей, не смогли вовремя вернуться домой из-за вспышки пандемии коронавируса. В связи с отменой карантинных ограничений и выхода из режима самоизоляции люди постепенно возвращаются домой. Минкомсвязь напоминает, что иностранные граждане могут круглосуточно консультироваться по горячей линии ведомства.

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