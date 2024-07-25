В Ростов-на-Дону вернутся дожди с 30 июля

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В Ростове в конце июля снова прогнозируется сезон дождей. По прогнозу, осадки будут продолжаться 4 дня. Самый сильный дождь ожидается 30 июля.Несмотря на обильные осадки, за 4 дня температура воздуха днем понизится максимум до +24 градусов. Во вторник, 30 июля, температура будет до +27 градусов, а ближе к вечеру ожидается не более +22 градусов. В среду, 31 июля, днем прогнозируют +28 градусов, вечером - не более +19.Первый день августа будет самым прохладным на неделе. Максимальная температура достигнет +24 градусов, а ночью опустится до минимальной за всю неделю - до +18 градусов. В пятницу будет жарче. Дневная температура - до +28 градусов, ночью спадет до +18.