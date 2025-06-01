Александр Скрябин принял участие в фестивале «Город счастливого детства» в честь Дня защиты детей

Фото: Администрация Ростова

В донской столице 1 июня, в честь Дня защиты детей, был организован фестиваль под названием «Город счастливого детства». Почетными гостями мероприятия стали глава города Александр Скрябин, семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и горожане с детьми.Главной площадкой праздника стал Дворец творчества детей и молодежи, где юные ростовчане продемонстрировали свои работы на выставке "Детство - правящая сила страны". Экспозиция раскрыла новаторский потенциал юных дарований – особенное внимание привлекли модели военной истории, робототехнические проекты и художественные работы, посвященные Родине. Всего на выставке было представлено более 800 экспонатов.Александр Скрябин отметил, что каждая представленная работа оставила сильное впечатление. Особенно заинтересовал мэра проект, изображающий водружение Знамени Победы над зданием Рейхстага.-Знаете, кто такой Алексей Берест? - поинтересовался Александр Скрябин у авторов работы.-Он был не только одним из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, - ответили школьники. - Но и совершил Подвиг в мирное время.По словам главы города, сегодняшний праздник – это, в первую очередь, начало прекрасной поры – летних каникул. Александр Скрябин искренне пожелал провести их с пользой и интересом.Важным моментом фестиваля стало открытие фотовыставки «Дети Героев» на аллее у парка им. М. Горького. На фотографиях запечатлены дети солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Эти ребята олицетворяют любовь, надежду и гордость. Их отцы борются за будущее своей страны.По словам мэра, городские власти всегда готовы предоставить любую необходимую поддержку семьям военнослужащих, участвующих в СВО.Кроме того, на главной аллее парка им. М. Горького были организованы тематические зоны. Свои таланты показали театральные и цирковые коллективы. Участники «Движения первых» и Ростовского союза детей и молодежи поделились информацией о своей работе, а также были проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Также были организованы демонстрационные выступления спортивных школ.В завершение торжества заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова вручила почетные грамоты и благодарности родителям и детям, добившимся успехов в спорте, искусстве, науке и музыке.