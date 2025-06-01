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Александр Скрябин принял участие в фестивале «Город счастливого детства» в честь Дня защиты детей



В донской столице 1 июня, в честь Дня защиты детей, был организован фестиваль под названием «Город счастливого детства». Почетными гостями мероприятия стали глава города Александр Скрябин, семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и горожане с детьми.

Главной площадкой праздника стал Дворец творчества детей и молодежи, где юные ростовчане продемонстрировали свои работы на выставке "Детство - правящая сила страны". Экспозиция раскрыла новаторский потенциал юных дарований – особенное внимание привлекли модели военной истории, робототехнические проекты и художественные работы, посвященные Родине. Всего на выставке было представлено более 800 экспонатов.

Александр Скрябин принял участие в фестивале «Город счастливого детства» в честь Дня защиты детей

Александр Скрябин отметил, что каждая представленная работа оставила сильное впечатление. Особенно заинтересовал мэра проект, изображающий водружение Знамени Победы над зданием Рейхстага.

-Знаете, кто такой Алексей Берест? - поинтересовался Александр Скрябин у авторов работы.

-Он был не только одним из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, - ответили школьники. - Но и совершил Подвиг в мирное время.

По словам главы города, сегодняшний праздник – это, в первую очередь, начало прекрасной поры – летних каникул. Александр Скрябин искренне пожелал провести их с пользой и интересом.

Важным моментом фестиваля стало открытие фотовыставки «Дети Героев» на аллее у парка им. М. Горького. На фотографиях запечатлены дети солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Эти ребята олицетворяют любовь, надежду и гордость. Их отцы борются за будущее своей страны.

По словам мэра, городские власти всегда готовы предоставить любую необходимую поддержку семьям военнослужащих, участвующих в СВО.


Кроме того, на главной аллее парка им. М. Горького были организованы тематические зоны. Свои таланты показали театральные и цирковые коллективы. Участники «Движения первых» и Ростовского союза детей и молодежи поделились информацией о своей работе, а также были проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Также были организованы демонстрационные выступления спортивных школ.

В завершение торжества заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова вручила почетные грамоты и благодарности родителям и детям, добившимся успехов в спорте, искусстве, науке и музыке.
Фото: Администрация Ростова
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