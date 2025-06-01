В жутком пожаре в Усть-Донецком районе погибла общественница из Шахт Анна Балобанова

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В жутком пожаре в Усть-Донецком районе погибла правозащитница и общественница из Шахт Анна Балобанова. Информацию об этом распространил портал «К вашим услугам».Согласно предварительным данным, 31 мая в станице Верхнекундрюченская произошел пожар, унесший жизнь 47-летней женщины. Предположительно, она скончалась в своем доме.В Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело Анны Балобановой. Причина смерти – ожоги или отравление угарным газом – пока не установлена.Анна Балобанова была заметной фигурой в общественной жизни Шахт. Она возглавляла правозащитную организацию «Право на защиту», имеющую статус социально ориентированной автономной некоммерческой организации. Кроме того, она входила в состав Общественной палаты города в период с 2019 по 2022 годы.