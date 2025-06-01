Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области парализованному псу из Сальска ампутируют лапу, о чем проинформировал портал DonDay.Юлия, возглавляющая местный приют, поделилась информацией о том, что около семи месяцев назад на улице Коломийцева был обнаружен пес с поврежденными лапами. К сожалению, к моменту прибытия волонтеров на место, животное там уже не было.В середине апреля текущего года местные жители вновь заметили раненую собаку. На этот раз удалось поймать пса и доставить в ветеринарное учреждение.Первоначальный осмотр и рентгенография выявили у Мити перелом задней конечности, перелом кости таза, трещину, сдавливание нервных окончаний и множество гнойных повреждений.На протяжении нескольких дней собаку привозили в клинику для проведения инъекций и перевязок. После проведения всех необходимых манипуляций и анализов врачи сообщили Юлии неутешительную информацию о состоянии Мити: из-за давних переломов, защемления нерва и незаживающей раны на лапе пес не сможет передвигаться на своих конечностях.В конце мая Мите была выполнена операция по ушиванию ран на лапах. Однако через несколько дней после оперативного вмешательства швы разошлись.Юлия и Митя повторно посетили клинику, где врач обработал рану, наложил швы и зафиксировал конечность полимерным гипсом.- Предполагается, что его невозможно снять или разгрызть. Но для большей уверенности ветеринар решил зафиксировать бинт в виде штанишек, - добавила волонтер.В связи с повышенной активностью пса швы снова разошлись, и в клинике Юлии сообщили о необходимости ампутации лапы.