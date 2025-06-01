В Ростовской области парализованному псу из Сальска ампутируют лапу
В Ростовской области парализованному псу из Сальска ампутируют лапу, о чем проинформировал портал DonDay.
Юлия, возглавляющая местный приют, поделилась информацией о том, что около семи месяцев назад на улице Коломийцева был обнаружен пес с поврежденными лапами. К сожалению, к моменту прибытия волонтеров на место, животное там уже не было.
В середине апреля текущего года местные жители вновь заметили раненую собаку. На этот раз удалось поймать пса и доставить в ветеринарное учреждение.
Первоначальный осмотр и рентгенография выявили у Мити перелом задней конечности, перелом кости таза, трещину, сдавливание нервных окончаний и множество гнойных повреждений.
На протяжении нескольких дней собаку привозили в клинику для проведения инъекций и перевязок. После проведения всех необходимых манипуляций и анализов врачи сообщили Юлии неутешительную информацию о состоянии Мити: из-за давних переломов, защемления нерва и незаживающей раны на лапе пес не сможет передвигаться на своих конечностях.
В конце мая Мите была выполнена операция по ушиванию ран на лапах. Однако через несколько дней после оперативного вмешательства швы разошлись.
Юлия и Митя повторно посетили клинику, где врач обработал рану, наложил швы и зафиксировал конечность полимерным гипсом.
- Предполагается, что его невозможно снять или разгрызть. Но для большей уверенности ветеринар решил зафиксировать бинт в виде штанишек, - добавила волонтер.
В связи с повышенной активностью пса швы снова разошлись, и в клинике Юлии сообщили о необходимости ампутации лапы.