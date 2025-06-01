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Огромную поляну червивых маслят нашел грибник в Ростовской области. Этим мужчина поделился в своих аккаунтах в социальных сетях.Любитель «тихой охоты» отправился в лес 29 мая. Преодолев значительное расстояние, он, к сожалению, нашел только испорченные червями грибы.- Пользы от такого урожая практически нет. Все они повреждены, - посетовал грибник.Возможной причиной этого явления может быть переход от одного сезона к другому. Невзирая на осадки и теплую погоду, испорченные грибы все еще попадаются.Важно помнить, что сезон маслят обычно начинается в середине июня и продолжается до начала октября. Вероятно, у любителей грибной охоты еще будет возможность собрать богатый урожай.