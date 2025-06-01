Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Огромную поляну червивых маслят нашел грибник в Ростовской области

Огромную поляну червивых маслят нашел грибник в Ростовской области

Огромную поляну червивых маслят нашел грибник в Ростовской области. Этим мужчина поделился в своих аккаунтах в социальных сетях.

Любитель «тихой охоты» отправился в лес 29 мая. Преодолев значительное расстояние, он, к сожалению, нашел только испорченные червями грибы.

- Пользы от такого урожая практически нет. Все они повреждены, - посетовал грибник.

Возможной причиной этого явления может быть переход от одного сезона к другому. Невзирая на осадки и теплую погоду, испорченные грибы все еще попадаются.

Важно помнить, что сезон маслят обычно начинается в середине июня и продолжается до начала октября. Вероятно, у любителей грибной охоты еще будет возможность собрать богатый урожай.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.