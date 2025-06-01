Ростовчане провели субботник в доме Красса

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону силами горожан был организован субботник в историческом здании – доме Красса, откуда вывезли целых три грузовых автомобиля с мусором.Около пятнадцати энтузиастов, вооружившись необходимым инвентарем, провели уборку на первом этаже этого объекта культурного наследия. Мероприятие состоялось в конце мая по инициативе общественных деятелей, которые решили привести в порядок помещение по адресу: Университетский, 28.Дом Красса в последние годы находился в плачевном состоянии. В 2020 году его признали аварийным, что привело к отселению жильцов с первых двух этажей. Лишь одна семья продолжала оставаться на третьем этаже. В 2022 году возникла угроза сноса здания, но, к счастью, этого не произошло, и через два года дом получил статус памятника архитектуры.Однако, несмотря на это, здание оставалось открытым для всех, чем воспользовались асоциальные элементы и охотники за историческими ценностями. В апреле 2025 года была совершена кража секции кованого ограждения лестницы, что подтолкнуло общественников к решению закрыть входы в дом.Роман Бочарников, основатель движения «Мой Фасад», инициировал субботник с целью подготовки здания к дальнейшей консервации. Первый этаж был завален мусором, включая битое стекло, бытовые отходы и старую мебель. В течение пяти часов команда из 15 человек очищала помещение от накопившегося хлама.Администрация Кировского района предоставила три грузовика для вывоза собранного мусора.- Планируем провести аналогичное мероприятие и на втором этаже, – поделился Роман Бочарников, выразив благодарность всем, кто принял участие в субботнике.Общественники надеются на скорейшее проведение противоаварийных работ, поскольку состояние здания ухудшается. Без принятия мер Ростов может потерять еще один ценный объект. Последняя семья, проживающая в доме, планирует покинуть его в течение месяца.Дом Красса был построен в 1911-1912 годах. Изначально участок принадлежал Мамельфе Красса, но после расширения домовладения владельцем стал Андрей Красса, хотя Мамельфа также продолжала проживать по этому адресу.