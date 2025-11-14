В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в организации экзаменов для ростовских школьников

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области старт основного этапа экзаменационной сессии для учащихся намечен не ранее первого дня лета, о чем проинформировали в Рособрнадзоре. Следует учитывать, что проект расписания сейчас находится на стадии утверждения и обсуждения, поэтому окончательные даты могут быть скорректированы.По предварительной информации, для учеников девятых классов экзамены предварительно установлены в период со второго июня по шестое июля. Одиннадцатиклассники будут сдавать Единый государственный экзамен с первого июня по девятое июля.Данное решение позволит выпускникам в полном объеме освоить школьную программу по всем предметам. Начало всех экзаменов, по традиции, запланировано на 10 утра по местному времени.Ранее сообщалось об упрощении правил приема в колледжи для девятиклассников. С 2026 года вместо четырех обязательных экзаменов после девятого класса потребуется сдавать только два – русский язык и математику. Важно подчеркнуть, что новые правила распространяются исключительно на тех выпускников, которые планируют поступление в колледжи, а не продолжение обучения в старших классах школы.