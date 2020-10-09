Стали известны сроки проведения ЕГЭ в России в 2021 году

Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2021 году. Проект расписания экзаменов опубликовали на сайте Рособрнадзора 12 октября.Согласно ему экзамены, как обычно, пройдут в три этапа: досрочный (он приходится с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля), дополнительный (с 3 по 22 сентября).Откроют период тестирования три предмета — география, литература и химия. Есть новость и для тех, кто сдает информатику. Теперь день экзамена разделен на два, потому что формат проведения стал компьютерным. По предварительной информации, в 2021 году информатику будут сдавать 18-19 июня.Резервные сроки никто не отменял — в этот период ЕГЭ обычно сдают выпускники прошлых лет либо те, у кого совпали даты экзаменов, либо дети, которые не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине. Провалившие экзамен в основной период могут сдать его либо в резервный день, либо, если провалят повторно, в дополнительный срок.ОГЭ проведут аналогично. Девятиклассники также могут сдать экзамен в три этапа: досрочный пройдет с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 22 сентября.