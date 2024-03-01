В редкую дату – 29 февраля – на свет появились 82 ребенка на Дону
В Ростовской области в редкую дату – 29 февраля – родились десятки детей. Как сообщил DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС, количество новорожденных в этот день достигло 82 детей.
Високосный год, когда в феврале 29 дней вместо 28, бывает раз в четыре года. Это связано с тем, что Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. За четыре года почти шесть лишних часов как раз превращаются в сутки.
Люди, появившиеся на свет 29 февраля, официально смогут отпраздновать дни рождения в четыре раза меньше, чем другие именинники. Однако на практике многие високосно рожденные в обычные годы переносят праздник на 28 февраля или 1 марта.