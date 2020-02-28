В Ростове 29 февраля на свет появились 20 малышей



Фото: www.cheltv.ru

В последний день февраля в Ростове появились на свет 20 малышей. Об этом сообщили в администрации донской столицы.



29 февраля родились 9 мальчиков и 11 девочек. Отметим, что так как дата бывает только раз в четыре года, рождённые в этот день люди предпочитают отмечать день рождения 28 февраля или 1 марта. А некоторые родители указывают эти даты в свидетельстве о рождении ребёнка.



Добавим, что 29 февраля – 60-й день високосного года. Дополнительный день появился для того, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарём. Связано это с тем, что Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Таким образом, это время складывается в одни «лишние» сутки за каждые четыре оборота Земли вокруг Солнца.