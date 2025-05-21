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В районе проведения спецоперации погиб 37-летний боец из Ростовской области

В районе проведения спецоперации погиб 37-летний боец из Ростовской области

В районе проведения спецоперации трагически погиб 37-летний уроженец Ростовской области. Информацию об этом распространило издание «Батайское время».

По имеющимся сведениям, в январе 2025 года боец принимал участие в сражениях на Белогоровском участке фронта. После выполнения задания военнослужащий исчез. Обеспокоенные родственники и друзья организовали поисковую операцию, обратившись за помощью в разные добровольческие объединения. Увы, вскоре близким сообщили о его гибели.

Прощание с Владимиром прошло в Батайске 20 мая. У умершего остались супруга и маленький сын, которому не исполнилось и года. Кроме того, мужчина воспитывал 10-летнего сына жены от предыдущих отношений.
Фото: Батайское время
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