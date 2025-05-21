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В Ростовской области из-за сильного ветра реки вышли из берегов

В Ростовской области из-за сильного ветра реки вышли из берегов
В Ростовской области из-за сильного ветра реки вышли из берегов. Местные рыбаки сообщили об этом в соцсетях.

Спасатели предупреждали о возможных сильных нагонах воды 20 и 21 мая. В некоторых районах уровень воды мог подняться до 30 см. Несмотря на предупреждения, рыбаки решили выйти на водоемы. Их решение оказалось рискованным.

Один из рыбаков рассказал, что они поехали в Дугино, где обнаружили затопленные улицы и дороги. Из-за сильного ветра и волн было трудно передвигаться. Однако это не остановило рыбаков.

Аналогичная ситуация наблюдалась на берегах Дона и Мертвого Донца. Улов рыбаков в эти дни был очень низким. За весь день они смогли поймать лишь по 3-4 рыбы.

Возможно, рыбакам стоит подождать, пока погода стабилизируется, прежде чем снова выходить на водоемы.
Фото: соцсети
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