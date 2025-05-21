Сбежавших с полигона под Ростовом бойцов отправят обратно в колонию
На Дону продолжаются поиски военнослужащих, которые самовольно покинули военный полигон перед отправкой в зону специальной военной операции. По данным портала Donday, на свободе остаются четверо мужчин.
Инцидент произошёл в ночь на 9 мая. Десять военнослужащих покинули полигон и не явились на утреннее построение. Как выяснилось, некоторые из них имели судимости за тяжкие преступления и должны были отправиться в зону СВО. Чтобы избежать этого, они решили скрыться.
Уже задержаны шестеро, ещё четверо находятся в розыске. У полиции есть информация о возможных местах их пребывания. В ближайшее время все остальные беглецы будут задержаны.
Важно отметить, что на СВО этих военнослужащих уже не отправят. Как уточнил источник, с ними будут расторгнуты контракты, и они будут направлены для отбывания наказания.